İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye operasyon düzenledi. İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Vira Haber