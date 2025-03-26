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İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu

İran tarafından Basra Körfezi’nde düzenlenen operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye operasyon düzenledi. İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Vira Haber


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