İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiye El Koydu
İran tarafından Basra Körfezi’nde düzenlenen operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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İran’da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir gemiye operasyon düzenledi. İran Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’ndeki operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konulduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : İran, Gemi, Basra Körfezi
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