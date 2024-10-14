İran, 500 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan 3 Gemiye El Koydu

İran, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Basra Körfezi'nde operasyon gerçekleştirdi. İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde 500 bin litreden fazla kaçak yakıt taşıyan 3 gemiye el koyduğunu ve gemilerde bulunan 6 mürettebatın gözaltına alındığını açıkladı. Gemilerin kime ait olduklarını ve mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi paylaşmayan Kahramani, ele geçirilen akaryakıtların yargı kararıyla petrol ürünleri dağıtım şirketine teslim edilerek, yasal dağıtım sürecine dahil edileceğini söyledi.

Vira Haber