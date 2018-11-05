İran, ambaroyu delmek için tankerleri görünmez kılıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' adlı firma, İran petrollerini taşıyan tankerlerin Ekim ayı sonu itibariyle konumlarını gösteren cihazları kapalı tutmaya başladığını duyurdu.

Firmanın kurucu ortaklarından Samir Madani, gemilerin uluslararası izleme sistemlerine yakalanmamak için konum bilgisini ileten 'transponder' cihazlarını kapattığını söyledi.

"İlk defa bir alanın bu şekilde karardığına şahit oluyorum" ifadesinde bulunan Madani, İran petrolü taşıyan tankerleri ancak uydu görüntüsünden tanıyarak tespit edebildiklerini açıkladı.

Firmanın diğer kurucu ortağı Lisa Ward ise "İran'ın Körfez bölgesinde yaklaşık 30 tankeri var, bu nedenle son on gündür onları tespit edebilmek bizim için biraz çetrefilli hale geldi ama görsel olarak takipteyiz" şeklinde konuştu.

"Tanker izleyen firmalar ihracatı takip ediyor, satışı değil"

Natixis yatırım bankası analisti Joel Hancock, İran petrollerini taşıyan tankerlerin faaliyetinin sürmesinin petrol satışının halen yüksek olduğu anlamına gelmediğine değinerek "Tanker izleyicilerinin verilerinin temel sorunu ancak nakliyeyi takip ediyor olmaları, satışı değil" yorumunda bulundu.

Hancock, gemilerin Çin ya da başka bir yerdeki depolama tesislerine petrol taşıyor olabileceğini de sözlerine ekledi.

İran, 2010-2015 yılları arasındaki yaptırımlar döneminde, Körfez bölgesinde büyük tankerlerde petrol tutma yolunu seçmişti.

TankerTrackers, halihazırda 11 milyon varil kapasitesine sahip altı geminin açık denizlere park ederek liman kapasitesini arttırdığını ve bu yöntemle hızlı teslimatları mümkün kıldığını söylüyor.

Pek çok analist, şeffaflığı sorgulanan petrol piyasası verilerine göre İran'ın 2,5 milyon varil düzeyindeki petrol ihracatının Ekim ayında 1,6 milyona düştüğünü ifade ediyor.

Washington yönetimi, 7 Ağustos'ta devreye giren yaptırımların ilk aşamasında İran'ın Dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerine ambargo getirmişti. ABD'nin yaptırımlarının ikinci aşaması yürürlüğe girdi.

Vira Haber