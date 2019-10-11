İran tankerinde patlama
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtiliyor. Tankerin iki roketle vurulduğu bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran devlet televizyonu Sinopa adlı tankere iki füze isabet ettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.
İran Ulusal Petrol şirketine (NOIC) ait olduğu öğrenilen tankerin, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinin 97 kilometre açığında olduğu belirtildi.
Tankerin iki ana petrol tankının hasar gördüğü ve Kızıldeniz’e petrol sızdığı açıklandı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
İran Milli Petrol Şirketinden yapılan ilk açıklamada İran'a ait Sinopa, petrol tankerinin 2 farklı füze ile saat 05.00 ve 05.20 sularında hedef alınmış olabileceği kaydedildi.
Tankerin özellikleri
IMO: 9172038
İsim: SINOPA
MMSI: 422153000
Gemi tipleri: CRUDE OIL TANKER
Brüt Tonaj (GRT): 81479
Yaz DWT: 159681 t
İnşaa Tarihi: 1999
Bayrak: IRAN
Vira Haber
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