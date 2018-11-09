İran’dan gelen gemide 31 kilo eroin yakalandı

İtalya polisinin Eurojust ile düzenlediği ortak operasyonda İran'dan gelen 270 kilogram eroin ele geçirildi. Son 20 yılın en büyük eroin operasyonu olarak nitelendirilen kaçakçılıkla ilgili 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

İtalya gümrük muhafızları Genova limanında, İran'ın Bandar Abbas limanından yola çıkan Artabaz isimli gemide 31 konteynere yüklenmiş eroin yakaladılar. Ancak polis, daha önce Hamburg'a uğradığı tespit edilen gemide bulunan bütün eroine el koymayarak uyuşturucunun rotasını takip etti.

Avrupa Birliği ülkeleri güvenlik güçlerinin ortak operasyonlarını koordine eden Eurojust'ın da dahil olmasıyla eroinin yüklendiği bir TIR takibe alındı.

Çekya'ya inşaat malzemesi taşıdığı süsü verilen TIR, İsviçre, Fransa ve Belçika üzerinden Hollanda'nın Roosendaal kentine vardığında durduruldu. Ele geçirilen eroinle ilgili 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

Vira Haber