İran'ın kriz yaratan tankeri Türkiye’ye geliyor

‘Grace 1’ olan adı ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştirilen geminin mürettebatı, bugün sabahın erken saatlerinde Otomatik Tanımlama Sistemi üzerinden varış noktasını Mersin Limanı olarak değiştirdi.

Fakat denizciler, Otomatik Tanımlama Sistemi’ne herhangi bir varış noktasını girebiliyor, bu geminin gerçek destinasyonunun Türkiye olduğu anlamına gelmiyor.

Gemi trafiği takip sitesi MarineTraffic’e göre ise tanker şu anda Akdeniz’de Sicilya’nın güneyinde bulunuyor.

ABD’NİN BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Cebelitarık Yönetimi, ‘Adrian Darya”yı Avrupa Birliği yaptırımlarını delerek Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla alıkoymuştu.

Geçen hafta geminin serbest bırakılacağı yolundaki haberler üzerine ABD, Cebelitarık mahkemesine başvurarak gemiye el koyulması yönünde talepte bulunmuştu.

Fakat mahkeme, ABD yeni bir alıkoyma kararı çıkarılması yönündeki talebine uyamayacağını çünkü Washington Yönetimi'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Avrupa Birliği'nde tatbik edilemeyeceğini açıklamıştı.

Cebelitarık'tan yapılan açıklamada ayrıca Devrim Muhafızları'nın Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak görülmediği vurgulanmıştı.

Bunun üzerine gemi serbest bırakılmış ve rotasını sisteme Yunanistan olarak girmişti.

BÜYÜK KRİZ YARATMIŞTI

Hindistan, Rusya, Litvanya ve Filipinler vatandaşı 29 mürettebatı bulunan gemi, 4 Temmuz'da İngiliz Deniz Piyadeleri'nin yardımıyla alıkoyulmuştu.

Britanya toprağı olan Cebelitarık, geminin Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlâl ederek Suriye'ye petrol taşıdığını iddia etmişti.

Bu gelişme, İngiltere ve İran arasında diplomatik kriz yaratmıştı. Tahran Yönetimi, ardından İngiltere bandıralı, İsveç sahipli petrol tankeri Stena Impero'ya Körfez'de el koymuştu.

Vira Haber