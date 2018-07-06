Irmağa giren yunusu kurtarma çabaları sürüyor

Bartın Irmağı’na girdiği salı günü denize doğru yönlendirilen yunus, dün yeniden ırmağa girdi. AFAD ekipleri yunusun geriye gitmesi için sessizlik sağlamak için köprü üzerindeki trafiği kesti. Ancak bir sonuç alınamazken, yunus takip ediliyor. Yunusun denize dönebilmesi için üniversitelerle irtibat kurulurken çalışmalar devam ediyor.

Salı günü Bartın Irmağı’na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Dün aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti.

3 metre uzunluğundaki yunus bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutuyor. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti.

Yunusun bulunduğu yerden yaklaşık, 500 metre aşağısında bulunan Orduyeri Köprüsü'nün üzerinden geçen trafik dün gece saat 02.00- 05.00 saatleri arasında sessizlik sağlanması için trafiğe kesildi. Ancak bir sonuç alınamadı.

Irmağa giren yunusun denize dönmesi için trafiği bile kestiler ancak...Bu sabah saatlerinde AFAD ekipleri yunusun bulunduğu yere giderek kontrol etti. Aynı bölgede sürekli daireler çizen yunusu görmeye birçok vatandaş da geldi. Akşam toplanan kalabalıktaki vatandaşlardan bazılarının yunusu kovalamak için ırmağa taş attığı, bunun tehlikeli olduğu belirtildi. Bu konuda yetkililer vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

Irmağa giren yunusun denize dönmesi için trafiği bile kestiler ancak...Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz yaptığı açıklamada, "Yunusu çıkarmak için her türlü yöntemi denedik. Bunun için bilim adamları ile irtibat halindeyiz. 24 saat ekiplerimiz ırmakta yunusu kontrol altında tutuyoruz. Görüştüğümüz bilim adamları yunusun bulunduğu yerin 500 metre aşağısındaki köprünün üzerinden geçen otomobillerin seslerinin suya indiğini bunun da yunusun geriye doğru gitmesine engel olabileceğini söylediler. Bizde köprü trafiğini kestik. Ama yunus aynı yerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda bulunduğu yerin derinliği 6 metre civarında eğer ileriye doğru giderse derinlik daha da azalıyor. O zaman yunus için tehlikeli olabilir. Bartın’da 2 yıl önce yine ırmağa yunus girmişti. Onu denize ulaştırdık. Yine 1998’li yıllarda ırmağın çok içine giren anne ve yavru yunus sığ yerde hayatlarını kaybetmişler. Bizlere söylenen şu anda yunusun orada bulunan balıklarla beslendiği geriye gidip gitmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılamıyor. Bizlerde bekliyoruz ve yunusu kontrol altında tutuyoruz. İnşallah bu yunusu sağ salim denize ulaştırırız" dedi.

Vira Haber