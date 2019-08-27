İş adamları en büyük balığı tutmak için yarıştı

Denizlerin en tutkulu, çevreci, heyecanlı ve trend sporu olan Sportif Balıkçılık, Yalıkavak Marina’nın da desteğiyle MOST Bodrum Turnuvası’nda işadamları büyük balığın peşinden gitti. Bodrum’da üç gün süren balıkçılık turnuvası, kıyasıya bir rekabete sahne oldu. İş adamları, en büyük balığı tutmak için bu kez denizde ter döktü.... 22-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvada 34 büyük balık teknesi kıyasıya yarıştı.

Başhakemliğini Serdar Günseren’in gerçekleştirdiği ve iki gün süren turnuvada iş dünyasından Turgut Konukoğlu ve ekibi, Adil Konukoğlu ve ekibi, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Murat Aslan, Sinan Kuran, Can Okan, Alp Kırşan ve Kazım Ak gibi isimler balık rekorunu kırmak için mücadele ettiler.

Yarışmanın en büyük balığı 81.6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tarafından tutuldu. Turnuvanın birincisi 69.4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan’ın ekibi oldu. Turnuvanın ikinciliğini 57.6 kg ile Shamu Teknesi Sinan Kuran ve ekibi, üçüncülüğünü ise 45.8 kg ile Dromeas Teknesi Efe Kuyumcu ve ekibi aldı. Heyecan dolu geçen ve dünyada oldukça popüler olan sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli organizasyonu olarak öne çıkan Most Bodrum Turnuvası unutulmaz bir yarışmaya daha imza attı.

Ödül törenine katılan Cefi Kamhi, Sinan-Melda Kosif, Füsun Kuran, Ayşe San, Süleyman Kosif, Asuman-Tahsin Tokgöz, Tuğba Develi gibi ünlü isimler de bu yıl tutulan balıkları görmeye geldiler.

Vira Haber