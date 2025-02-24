İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Hayatını Kaybetti
Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ulusoy, 25 Şubat’ta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi görüyordu. Yılmaz Ulusoy, yarın (25 Şubat) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Yılmaz Ulusoy Holding'ten yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 25 Şubat 2025 Salı günü öğlen namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden kaldırılacak olup Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti" denildi.
Vira Haber
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