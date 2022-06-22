İş Kazası Tarihi Haliç Tersanesi’nde Yaşanmadı

Kasımpaşa’da bir tersane işçisinin öldüğü bir işçinin de ağır yaralandığı iş kazasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresindeki Tarihi Haliç Tersanesi’nde yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan haberlerin doğru olmadığının altını çizerken tersanelerinde herhangi bir kazanın yaşanmadığını vurguladı.