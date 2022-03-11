İskederun Körfezi'nde Yük Gemisi Karaya Oturdu
İskenderun Körfezi’nde demirli olan Gabon bayraklı Moraz isimli gemi, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
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İskenderun Körfezi’nde demirli olan Gabon bayraklı Moraz isimli gemi, fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
Hatay İskenderun Körfezi’nde dün başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle deniz trafiğini etkileyen fırtınada İskenderun Körfezi’nde demirli bulunan Moraz isimli gemisinin çapası, fırtına nedeniyle kırıldı. Kıyıya sürüklenen gemi, karaya oturdu.
1995 yılında inşa edilen 125.86 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemiyi kurtarmak üzere bölgeye İskenderun Liman Başkanlığı tarafından römorkörler sevk edildi.
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Etiketler : iskenderun, kaza
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