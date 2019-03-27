İskeledeki vinç denize devrildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasının iskelesindeki vinç ve kepçe denize devrildi. Cami Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının iskelesinde gemilerden yük indirme ve yükleme işi yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçeyi tutan ağır tonajlı vinç denize düştü.

Vinç ve tuttuğu kepçe denize devrildiği sırada vinçten atlayan operatör, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, devrilen vinç ile kepçenin denizden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Vira Haber