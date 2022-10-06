İskenderun Gemi İşletmeciliği Basın Bildirisi

İskenderun Gemi İşletmeciliği bünyesinde işletilmek üzere satın alınan yeni gemilerimiz’den M/V Hisaronu-M 27.09.2022 tarihinde Danimarka’da Marvelous Shipping Cooperation firmasından, M/V Gokova-M ise 04.10.2022 tarihinde Singapur’da Hongkong Xingwangsheng Shipping Limited firmasından teslim alınarak bünyemize katılmıştır.

M/V Hisaronu-M 2001 Japonya yapımı olup 48.893 dwt yük taşıma kapasitesine sahip, dört kreynli Bulk Carrier tipi bir gemidir. M/V Hisaronu-M’in boyu 190 metre, genişliği 32.24 metredir.

M/V Gokova-M 2002 Japonya yapımı olup 52.512 dwt yük taşıma kapasitesine sahip, dört kreynli Bulk Carrier tipi bir gemidir. M/V Gokova-M’in boyu 190 metre, genişliği 32,26 metredir.

İskenderun Gemi İşletmeciliği bu yeni alımla birlikte bünyesinde bulunan 10 adet 50-56 bin dwt Supramax, 6 adet de 28-35 bin dwt Handysize olmak üzere 16 adet gemi ile toplamda yaklaşık 750 bin dwt yük taşıma kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.

Daha da büyümek ve toplam taşıma kapasitemizi 1.000.000 dwt nun üzerine çıkartmak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

İskenderun Denizcilik olarak Türk Denizcilik Sektörüne yapmış olduğu büyük hizmetlerle tanınan armatörlerimizin bu kararlı atılımlarından ötürü gurur duyuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Mühendis Ahmet Hamza

İskenderun Gemi İşletmeciliği

Genel Koordinatör

İSKENDERUN GEMİ İŞLETMECİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ

İskenderun Gemi İşletmeciliği bünyesinde işletilmek üzere satın alınan yeni gemilerimiz’den M/V Hisaronu-M 27.09.2022 tarihinde Danimarka’da Marvelous Shipping Cooperation firmasından, M/V Gokova-M ise 04.10.2022 tarihinde Singapur’da Hongkong Xingwangsheng Shipping Limited firmasından teslim alınarak bünyemize katılmıştır.

M/V Hisaronu-M 2001 Japonya yapımı olup 48.893 dwt yük taşıma kapasitesine sahip, dört kreynli Bulk Carrier tipi bir gemidir. M/V Hisaronu-M’in boyu 190 metre, genişliği 32.24 metredir.

M/V Gokova-M 2002 Japonya yapımı olup 52.512 dwt yük taşıma kapasitesine sahip, dört kreynli Bulk Carrier tipi bir gemidir. M/V Gokova-M’in boyu 190 metre, genişliği 32,26 metredir.

İskenderun Gemi İşletmeciliği bu yeni alımla birlikte bünyesinde bulunan 10 adet 50-56 bin dwt Supramax, 6 adet de 28-35 bin dwt Handysize olmak üzere 16 adet gemi ile toplamda yaklaşık 750 bin dwt yük taşıma kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.

Daha da büyümek ve toplam taşıma kapasitemizi 1.000.000 dwt nun üzerine çıkartmak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.

İskenderun Denizcilik olarak Türk Denizcilik Sektörüne yapmış olduğu büyük hizmetlerle tanınan armatörlerimizin bu kararlı atılımlarından ötürü gurur duyuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Mühendis Ahmet Hamza

İskenderun Gemi İşletmeciliği

Genel Koordinatör

