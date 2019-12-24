İskenderun Körfezi’nde gemi trafiği konuşuldu

Mersin Kıyı Emniyeti Müdürü Adnan Bilen, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, Botaş Liman Başkanı İsmail Ak, Mersin Kıyı Emniyet Müdürlüğü uzmanı Alp Kınoğlu toplantıda katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Başkan Yardımcısı Suphi Şaşati, Sayman Üye Özhan Akgünlü, Deniz Nakliyeciler Derneği Başkanı Ferit Uyar, İskenderun Körfezinde faaliyette bulunan liman ve iskele yöneticileri, gemilere yanaşma ve ayrılma hizmeti veren şirketlerin yöneticileri ve bölgede faaliyet gösteren acentelerin temsilcileri toplantıya iştirak etti.

Acil Durum Prosedürleri Anlatıldı

Mersin Kıyı Emniyet Müdürlüğü uzmanı Alp Kınoğlu, İskenderun Körfezi trafik ayırım düzeni, demirleme ve demir yerinden ayrılma, gemilerin yanaşma ayrılmalarında uymaları gereken kurallar ile acil durum prosedürlerini sunum eşliğinde anlattı.

Mersin Kıyı Emniyet Müdürü Adnan Bilen sektör temsilcilerinin sorularına da cevap verirken İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir ve Botaş Liman Başkanı İsmail Ak sahada yaşanan sıkıntılarla ilgili katılımcılardan gelen taleplere çözüm önerileri sundular.

Vira Haber