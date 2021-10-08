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  3. İskenderun Limanı'nda 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi
İskenderun Limanı'nda 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun Limanı'nda 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan İskenderun Limanı'na gelen tır üzerindeki konteynerde arama yaptı.

Polis ekipleri, nar ekşisi şişelerine balonlar halinde yerleştirilmiş 200 kilogram uyuşturucu hap buldu.

Ele geçirilen uyuşturucular gümrük sahasındaki bir depoya alındı.

Vira Haber

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