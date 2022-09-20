İskenderun Limanı'nda Batan Gemideki Yağ ve Yakıt Sızıntısı Önlendi

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sea Eagle" isimli gemiden denize kaza anında yakıt sızdığı belirtildi.

Geminin etrafının sızıntıya karşı bariyerlerle çevrelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denize sızan yakıt kaza anında çekilen bariyerlerle kontrol altına alınarak mekanik ve fiziksel temizleme yapılmakta olup, dalgıçlar marifetiyle 63,5 ton 'dizel oil' taşıyan yakıt tankları kapatılmış, yağ ve yakıt sızıntısı durdurulmuştur. Oluşan kirliliğe bariyer ile sosis ve emici pedlerle müdahale devam ederken, geminin sigorta şirketinin tayin ettiği teknik ekip yakıt tanklarının boşaltılması çalışmalarına başlamıştır."

Öte yandan, gemiden denize düşen konteynerleri çıkarma çalışmaları da devam ediyor.

İskenderun Limak Port'ta dün yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede yan yatan konteyner gemisi su alıp batmıştı.