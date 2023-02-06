İskenderun Limanında Devrilen Konteynerlerde Yangın Çıktı
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
Yangın dronla da görüntülendi.
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Etiketler : iskenderun limanı, deprem, zarar
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