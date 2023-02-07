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İskenderun Limanı'ndaki Yangın Devam Ediyor

İskenderun Limanı'ndaki Yangın Devam Ediyor

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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