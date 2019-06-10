İskoçya ve İrlanda arasında balık krizi

Edinburg yönetimi, İrlanda'ya ait herhangi bir teknenin, ıssız Rockall adacığının etrafında dolanması halinde "yaptırıma başvurmakla" tehdit ederken, Armstrong da konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Dış Hebridler'in yaklaşık 420 kilometre uzağında yer alan aşınmış yanardağ, Britanya toprakları olarak kabul ediliyor ve Britanya gemileri, bölgenin 20 kilometre kadar çevresinde özel avlanma haklarına sahip olduklarını iddia ediyor.

Bununla birlikte bölgede İrlanda'ya ait gemilerin sayısında artış olduğunu belirten İskoç hükümeti, cuma günü Dublin yönetiminden gemilere bu alandan uzak kalma emri vermesini istemişti.

BBC'ye yaptığı açıklamada, federasyonlarının muhtemel bir yaptırım eylemini desteklediğini söyleyen Armstrong ise "Bu meselede tamamen İskoç hükümetinin yanındayız. Kesinlikle doğru olanı yapıyorlar. Devam etmekte olan yasa dışı bir eylem söz konusu ve İskoç hükümeti bunu durdurmak için uygun olan ne gerekiyorsa onu yapma konusunda kesinlikle haklı. Bu alan, uluslararası hukuka göre belirlendi. Onların yaptığıysa yasalara aykırı" diye konuştu.

Konuşması sırasında Brexit'e de değinen Armstrong, "Bana kalırsa, ufukta daha geniş kapsamlı bir yığın düzenlemenin beklediği bir sırada İrlanda'nın kavga çıkarması çok akıllıca olmaz" diye ekledi.

İskoçya hükümet sözcüsüyse, konuyla ilgili şöyle konuştu:

İrlanda gemileri ya da bu meselede Birleşik Krallık dışındaki ülkelere ait gemiler, Rockall civarındaki Birleşik Krallık karasularında bu şekilde balıkçılık yapamaz. Bu mesele üzerinde İrlanda hükümetiyle kapsamlı müzakerelere girişilmesine rağmen söz konusu hareketliliğin devam etmesi hayal kırıklığına uğratıyor.

İrlanda hükümetine, kendi balıkçılarını yasa dışı avlanmama konusunda uyarmaları için imkan sunduklarını belirten sözcü, "Bu fırsatın değerlendirileceğini ümit ediyoruz çünkü bu, balıkçılık çıkarlarımızı korumak için başvurulacak bir yaptırım eylemine geçme ihtiyacını elbette ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.

İrlanda, her mevsimde milyonlarca sterlinlik mezgit balığı, maymun balığı ve kalamarın avlandığı Rockall'ın Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi.

Dublin hükümeti yaptığı açıklamada, "İrlanda olarak, bu sularda AB'nin tanıdığı meşru balıkçılık fırsatlarının peşinde olan İrlanda gemilerini Rockall'dan dışlamanın hiçbir dayanağı olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyduk" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber