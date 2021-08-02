Isparta’da başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yazılı kanyon mevkiinde bugün saat 11:30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Şeyhler köyüne doğru ilerledi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye çalışılırken, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri istendi. Vatandaşlar, evlerindeki bazı eşyalar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alarak, bölgelerini tahliye etmeye başladı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Yangın hakkında açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; “Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Isparta Sütçüler'de bir yangının çıktığı öğrenildi” dedi. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı bölgesinde ki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor” dedi.

Kaynak: Sözcü