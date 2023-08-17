İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik oranı, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalışla yüzde 9,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 400 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1,2 puan azalışla yüzde 18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 24,1 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ve mart aylarına ilişkin anket uygulaması, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bazı illerde yapılamadığından, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı.

2023 yılı ikinci çeyreğinden itibaren anket uygulaması, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere ülke genelinde uygulanabildi ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca ilgili aylar için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda ve veri tabanında revize edildi.

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı 2023'ün nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise bu dönemde 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,1 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 23,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Vira Haber