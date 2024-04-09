İstanbul 6. Big Boyz Festival Kalamış Marina’da Başlıyor

Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı, “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl 6.’sı düzenlenecek Big Boyz Festival meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları görme, deneyimleme ve alışveriş fırsatı sunacak.

Macera severlerin kalbi bu yıl yine büyük bir heyecanla İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Marina’da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Big Boyz Festival ile atacak. Türkiye’de yapılan en büyük açıkhava etkinliği olma özelliğini devam ettiren Big Boyz Festival, eğlence ve heyecan dolu aktivitelerin yanında renkli partilere de ev sahipliği yapacak. Heyecan dozunu bu yıl daha da artıracak olan Festival, hobi meraklılarına araba, motosiklet, karavan, tinyhouse, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan, adrenalini doyasıya yaşatan araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Bir çok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde hobi severler, adrenalin ve aksiyonun sınırlarını zorlayacak dopdolu 2 gün yaşayacak.

Dev markalar bu sene de yer alıyor

Honda, Borusan Oto ve BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Ford, Stafu-Pro, Motul, Jetsurf, İzeltaş, Spormoto KTM, Harley Davidson, Mv Agusta, Ecovolt Scooter, Delapau Coffee, Aygaz, İsotlar, Castrol, Davinci, Airstream Karavan ve BBQ Sepeti gibi markalarla birlikte daha bir çok markanın yer alacağı Big Boyz Festival, bu yıl da aksiyon ve eğlenceyi zirvede yaşatacak.

Big Boyz Festival’in organizasyon ortağı Heyworks şirketinin kurucusu Koray Köprülü, katılımcı birçok firmanın piyasaya yeni sürdükleri ürünleri Big Boyz Festival’de ziyaretçilerle bu sene de buluşturacağını söyleyerek şu bilgileri verdil: ‘’Festivalimizde birbirinden değerli bir çok marka ve eşsiz ürünleri yer alacak. Mayıs ayının heyecanını Bigboyz Festival ile birleştirerek eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.’’

Renkli partiler ve sınırları zorlayan etkinlikler bir arada. Hem de ücretsiz girişle!

Girişin ücretsiz olduğu festival boyunca ünlü Dj’ler performanslarını sergilerken, sahne şovları, 90’lar partisi ve dans gösterileri olacak. Ayrıca test sürüşleri, denizde jet surf ve flyboard, paten ve kaykay gösterileri gibi birçok spor aktiviteleri ziyaretçileri bekliyor olacak. Kadıköy Kalamış Marina’da sadece büyükler değil, çocuklar da aileleri ile birlikte Big Boyz Festival’de eğlence ve deneyim imkanı yakalayacaklar. Outdoor’a meraklı ziyaretçiler ise kamp malzemelerinin yer aldığı bir çok yaşam ekipmanlarını 2 gün boyunca inceleme fırsatı bulacaklar.

Vira Haber