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İstanbul Açıklarında Gemi Yangını

İstanbul Açıklarında Gemi Yangını

İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarında demirli halde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

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İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarındaki demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek adlı kargo gemisinde yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 110 metre boyundaki gemide çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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Vira Haber

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