İstanbul Barajları Alarm Veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düştü.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,18, Terkos'ta yüzde 24,09, Sazlıdere'de yüzde 20,8, Alibey'de yüzde 18,56, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 70,05, Darlık'ta yüzde 52,93, Elmalı'da yüzde 28,08, Pabuçdere'de yüzde 4,68 ve Kazandere'de yüzde 7,69 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 320 milyon 68 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 358 bin metreküp olarak belirlendi.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 77,84, 2016'da yüzde 61,72, 2017'de yüzde 70,67, 2018'de yüzde 72,57, 2019'da yüzde 68,07, 2020'de yüzde 56,91, 2021'de yüzde 66,95, 2022'de yüzde 66,19 iken bugünkü oran yüzde 36,97 olarak ölçüldü.

Bu verilere göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 480 milyon metreküp su alındı.

Alibey Barajı'nda doluluk son 9 yılın en düşük seviyesinde

Alibey Barajı'nda da sıcakların artması ve yağışların azalmasıyla birlikte su doluluk oranı düştü.

Barajda geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 45,49 olan doluluk oranı, bugün yüzde 18,56 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Geçen yıl su dolu olan barajda bu yıl hayvanların otladığı görüldü.

Büyükçekmece Barajı yüzde 17,72'ye düştü

Büyükçekmece Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 74 olarak ölçülen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,72'ye düştü. Söz konusu oran da 1 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 69,91 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 52,93 oldu.

Elmalı Barajı'nda doluluk son 6 yılın en düşük seviyesinde

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 60,8 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 28,08'e düştü.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 34,65 olan doluluk oranı, bugün yüzde 34,18 olarak kayıtlara geçti.

Kazandere Barajı'nda ise 1 Ağustos 2022'de yüzde 77,13 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 7,69'a kadar düştü.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 70,05 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 67,64 olarak kayıtlara geçmişti.

Su seviyesi en düşük Pabuçdere

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu.

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 70,33 iken bugün yüzde 4,68 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 1 Ağustos'ta yüzde 56,2 olan doluluk, bugün itibariyle 20,8 oldu.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 24,09 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 63,16 olarak kayıtlara geçmişti.

"Eyyam-ı bahur barajlardaki su miktarını azaltacak"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının had safhaya ulaştığını söyledi.

Geçen yıl bu zamanlarda barajlardaki kemerlerin etrafında ve daha ileri noktalarda suyun bulunduğunu belirten Özdemir, "Şimdi bu alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Mayıs, haziran, temmuz ayı susuz geçti. Sıcaklıklarda Afrika kökenli olarak uzun süre devam edince, yağış da olmayınca barajlarımız SOS vermeye başladı." dedi.

Özdemir, barajlarda suyun azalmasının buharlaşmaya da neden olduğunu anlatarak, "Su seviyesi az olduğundan buharlaşma daha fazla yaşanıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor. Eyyam-ı bahur barajlardaki su miktarını azaltacak, kullanım ve buharlaşma artacaktır." diye konuştu.

"Her alanda su tasarrufu yapmamız gerekiyor"

Barajlardaki su doluluk miktarının yüzde 37'nin altına düştüğüne işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Barajlarımız şu andan itibaren alarm veriyor. Suyumuz çok azaldı. Eğer 2 ay daha yağış alamazsak barajlarımızdaki kalan suyu kullanma şansımız da olmayacak. İstanbul'un nüfusu 20 milyon civarında ve 5 milyon civarında araç var. Bunların da kullandığı su miktarlarına baktığımız zaman maalesef alarm veriyor. Alibey Barajı'ndaki su baya çekildi, koyunlar otluyor. Ağustos'ta yağış görünmüyor. Eylül, ekim, kasım ayının yağışlı geçmesini bekliyoruz."

Özdemir, su tasarrufunun önem arz ettiğini dile getirerek, "Artık çimlerimizi uzun süre sulamamamız, vahşi sulamayı tarımda kullanmamamız lazım. Ev hanımları bulaşık ve çamaşır makinesi dolu olmadan çalıştırmamalı. Evdeki muslukların mutlaka sensörlü olması lazım. Her alanda su tasarrufu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vira Haber