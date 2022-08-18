İstanbul Boğazı Çıkışında Arızalanan Kargo Gemisi Emniyetle Demirletildi
Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası yapan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisi, emniyetle Türkeli Demir Sahası'nda demirletildi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası yapan 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.
"SUN UNICORN" gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde emniyete alınarak, Türkeli Demir Sahası'nda demirletildiği kaydedildi.
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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