İstanbul Boğazı Çıkışında Arızalanan Kargo Gemisi Emniyetle Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makine arızası yapan 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.

"SUN UNICORN" gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde emniyete alınarak, Türkeli Demir Sahası'nda demirletildiği kaydedildi.