İstanbul Boğazı, Ulusal Ve Uluslararası Deniz Trafiğine Kapatılacak
İstanbul Liman Başkanlığı, “İstanbul Kıtalararası Yelken Yarışları" nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü 10:00-17:00 arası deniz trafiğini kapatacak.
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Şehir Hatları, sosyal medyada yaptığı açıklamada: "Değerli yolcularımız, İstanbul Liman Başkanlığı "İstanbul Kıtalararası Yelken Yarışları" nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü, 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nı Ulusal ve Uluslararası deniz trafiğine kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Deniz Trafiği
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