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İstanbul Boğazı, Ulusal Ve Uluslararası Deniz Trafiğine Kapatılacak

İstanbul Boğazı, Ulusal Ve Uluslararası Deniz Trafiğine Kapatılacak

İstanbul Liman Başkanlığı, “İstanbul Kıtalararası Yelken Yarışları" nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü 10:00-17:00 arası deniz trafiğini kapatacak.

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Şehir Hatları, sosyal medyada yaptığı açıklamada:  "Değerli yolcularımız, İstanbul Liman Başkanlığı "İstanbul Kıtalararası Yelken Yarışları" nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü, 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nı Ulusal ve Uluslararası deniz trafiğine kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber

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