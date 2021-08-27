İstanbul Boğazı, Ulusal Ve Uluslararası Deniz Trafiğine Kapatılacak

Şehir Hatları, sosyal medyada yaptığı açıklamada: "Değerli yolcularımız, İstanbul Liman Başkanlığı "İstanbul Kıtalararası Yelken Yarışları" nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü, 10:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nı Ulusal ve Uluslararası deniz trafiğine kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber