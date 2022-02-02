İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Gemi Sarıyer'e Demirledi

Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan kargo gemisi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirlediği kaydedildi.