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İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Boğazı'nda arızalanan geminin kurtarıldığını açıkladı.

Açıklamada, "İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Dogan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

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Vira Haber

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