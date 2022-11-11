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İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Yük Gemisi Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Yük Gemisi Kurtarıldı

Mısır'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan yük gemisi kurtarıldı.

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan 228 metre boyundaki geminin kurtarılmasıyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır’dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan Sakızaya Elegance isimli 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, İGTH merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-11, Nazımtur römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi."

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