İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Yük Gemisi Kurtarıldı
Mısır'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan yük gemisi kurtarıldı.
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan 228 metre boyundaki geminin kurtarılmasıyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mısır’dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan Sakızaya Elegance isimli 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, İGTH merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-11, Nazımtur römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi."
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
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