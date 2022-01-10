İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası
Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken makina arızası yaşayan gemi, römorkör eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.
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İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makina arızası yaşayan Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeki LECKO isimli gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edildi. Müdahalenin ardından gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.
Vira Haber
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