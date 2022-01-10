İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası
İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası

İstanbul Boğazı'nda Gemi Arızası

Ceuta’dan Zonguldak’a seyir halindeyken makina arızası yaşayan gemi, römorkör eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.

A+A-

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makina arızası yaşayan Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeki LECKO isimli gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edildi. Müdahalenin ardından gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.