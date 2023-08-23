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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapıldı.

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Açıklamada;

'Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı.' ifadelerine yer verildi.

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Vira Haber

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