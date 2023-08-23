İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapıldı.
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Açıklamada;
'Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı.' ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Gemi Trafiği
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