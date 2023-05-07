İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

A+A-

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.