İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Vira Haber
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