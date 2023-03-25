İstanbul Boğazı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü.

Özellikle İstanbul Boğazı'nın Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak 07.20'de askıya aldı.

Vira Haber