İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Kuzey-Güney Yönlü Açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla dün saat 10.27'den itibaren çift yönlü askıya alındı.

Hava şartlarının normale dönmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 00.10 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.