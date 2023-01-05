İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Tek Yönlü Açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı, bazı kesimlerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle saat 06.20 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazdaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü tekrar açıldı. Boğazın kuzey-güney yönündeki trafik ise 23.59'a kadar askıya alındı.