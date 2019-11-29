İstanbul için fırtına ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde uyardığı yağışlı hava dalgası ülkeyi sardı. İstanbul sabah saatlerinde güne sağanakla uyandı. İstanbul Valiliği de sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan uyarıda, kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışla uyandı. Dün akşam saatlerinde Valilik tarafından uyarılan İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi’ne ciddi uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hafta sonu devam edecek

Yağışlı hava dalgasının etkileri hafta sonu da devam edecek. Türkiye yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak.

Vira Haber