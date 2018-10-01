Rusya’nın en turistik şehirlerinden Soçi’de buluşan Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin diplomat ve belediye başkanları, Türkiye-Bulgaristan-Rusya hattında gemi seferlerinin başlamasına karar verdi.

Rusya'nın Soçi şehri Belediye Başkanı Anatoli Pahamov'un çağrısıyla Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin diplomat ve belediye başkanları Soçi'de bir araya geldi.

Toplantıya katılan Türk heyetine, AK Parti Giresun Milletvekili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Komisyonu Başkanı (KEİPA) Cemal Öztürk önderlik etti. Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahamov heyetlere Soçi'yi gezdirerek kendi turizm çalışmalarını anlattı. Ardından ise toplantıya geçildi.

Kruvaziyer seferleri başlıyor

Gerçekleşen toplantıda Karadeniz'e kıyısı bulunan şehirlerin aralarında turist akışını sağlamak için planlanan çalışmalar üzerinde tartışıldı. En somut alınan karar ise Türkiye - Bulgaristan ve Rusya arasında Kruvaze gemi seferlerinin başlatılması oldu. Buna göre İstanbul, Varna ve Soçi arasında gemi seferleri yapılacak. Bölgelerdeki turistler böylelikle tüm Karadeniz ülkelerini gezme şansına erişecek. Sözlü olarak mutabık kalınan karar doğrultusunda heyetler öncelikle komisyon kuracak. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra anlaşmalar imzalanacak.

"İşbirliğini arttıracağız"

Türk heyeti adına açıklama yapan Cemal Öztürk, "Karadeniz bir dostluk bölgesidir ve bu nedenle Karadeniz kentlerinin turizm ve ticaret alanındaki limanları arasındaki ilişkileri güçlendirmek çok önemli. Artık Türk tarafında bir güvenlik sorunu yok. Bundan sonraki süreçte Karadeniz şehirlerinin limanları arasındaki işbirliğini güçlendirecek bir yasal dayanak oluşturmalıyız" ifadelerinde bulundu.

Gelecek yıl başlarında İstanbul'a Soçi temsilcilerinin katılacağı bir ziyaret gerçekleşecek.

Vira Haber