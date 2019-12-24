İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.
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İstanbul'da etkili olan soğuk hava, önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracak.
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında özellikle hafta sonu, sıcaklık değerlerinin daha da düşeceği vurgulandı. Buna bağlı olarak pazar günü kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.
Vira Haber
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