İstanbul'da 2 Gemi Çatıştı
İstanbul'da Türkeli Demir Sahası'nda çatışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Türkeli Demir Sahası'nda, "Sk Friendship" isimli 112 metre boyundaki genel kargo gemisi ile "Ada" isimli 229 metre boyundaki dökme yük gemisi çatıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine gönderildi. Her iki gemide hasar oluşurken, olayda çevre kirliliği tespit edilmedi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul, Sk Friendship, Ada, Gemi Kazası
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