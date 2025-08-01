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İstanbul’da Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti Engeli

İstanbul’da Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti Engeli

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında bir sefer iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 13.00 seferinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Vira Haber


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