İstanbul’da Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti Engeli
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında bir sefer iptal edildi.
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava şartları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 13.00 seferinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul, Deniz Ulaşımı, Hava Muhalefeti
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