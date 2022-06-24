İstanbul'da Depreme Karşı En Büyük Tıbbi Tahliye Tatbikatı Yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla Heybeliada'da gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük tıbbi tahliye tatbikatında, depremden etkilenen yaralıların Nene Hatun Kurtarma Gemisi, TCSG-Güven Gemisi, deniz ve helikopter ambulanslara nakledilerek, kısa sürede ana karadaki hastanelere ulaştırılması sağlandı.

"Adalar Tıbbi Tahliye Tatbikatı", İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Adalar Kaymakamlığı desteğiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE, 112, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediyesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Adalar Toplum Sağlığı Merkezi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geniş çaplı tatbikat

Geniş çaplı tatbikat için ilgili kurum ve kuruluşların lojistik, araç ve görevli personeli sabahın erken saatlerinde Maltepe'den Heybeliada Deniz Harp Okulu Komutanlığı'na hareket etti. Komutanlıkta ilk olarak Acil Müdahale Ünitesi kuruldu ve ambulans havuzu oluşturuldu. Senaryoda rol alacak kişilere ise yaralı yüz efekti makyajı yapıldı.

Seçkin gözlemci heyeti olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Yaşar Aksanyar ve Faik Oktay Sözer de bölgeye geldi. KEGM'nin envanterindeki ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun'a geçen Memişoğlu, tüm kurumların yerlerine konuşlanmasıyla birlikte telsizden tatbikatın başlaması talimatını verdi.

Ağır yaralılar helikopter ambulansla şehir hastanesine ulaştırıldı

Senaryo gereği adada hazırlanan enkaz bölgesine depremden sonra ulaşan AFAD, UMKE ve 112 ekipleri, göçük oluşan ya da harabeye dönen evlerden yaralıları ve bir gebe kadını kurtarma operasyonu yürüttü. İlk müdahalenin ardından kara ambulansıyla Acil Müdahale Ünitesi'ne ulaştırılan yaralıların bir kısmı deniz ambulansıyla Maltepe'ye, oradan kara ambulansıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bu yaralılardan bazıları da tahlisiye botlarıyla Nene Hatun Kurtarma Gemisi ile TCSG-Güven Gemisi'ne getirildikten sonra durumlarının ağırlaşması üzerine helikopter ambulansla şehir hastanesine ulaştırıldı.

Acil Müdahale Ünitesi'ne yaralı olarak ayaktan başvuranların da tedavileri o bölgede gerçekleştirildi.

AA ekibinin de eşlik ettiği tatbikatta, 20 kara ve 8 deniz aracı ile 2 helikopter görev yaptı. Tatbikat, tüm tahliyelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

"12 kurum ve 300 kişi koordineli çalıştı"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Heybeliada Sağlık Tahliye Tatbikatı 2022" kodlu tatbikat ile kurumların koordineli şekilde hareket etmelerinin, bir nakli ve arama kurtarma görevini birbirlerinden haberdar olarak tamamlamalarının amaçlandığını aktardı.

Doç. Dr. Türkdoğan, "Bu, herhangi bir deprem olduğunda öncelikle kimin hareket edeceğini, kimin haber vereceğini, nakil sırasında destek istendiğinde kimden, nasıl destek isteneceğini gösteren, koordinasyonun başarısının ne demek olduğunu anlatan bir tatbikat. Sağlık alanında ilk kez bu kadar büyük bir tatbikat yapıldı. 12 ayrı kurumun bir araya geldiği, 300'den fazla kişinin koordinasyonu şeklinde triyaj, arama kurtarma, enkazdan nakliye, hava unsurlarıyla triyajı değişen, kötüleşen hastanın karaya nakli, karada nakledilen hastanın hastaneye aktarılması ve burada koordinasyonu gibi tüm parametreleri içeren geniş bir koordinasyonun meyvesini yiyoruz şu anda." diye konuştu.

Sağlık alanında irili ufaklı 10'dan fazla tatbikat planladıklarını dile getiren Türkdoğan, AFAD'ın önderliğinde yapılmasını bekledikleri büyük tatbikata da iştirak edeceklerini söyledi.

"İletişimde hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Türkdoğan, planlamanın dışında tatbikatın yarım saat erkene alındığını, haberleri olmasa da iletişimde hiçbir sıkıntı yaşamamalarının birinci başarıları olduğunu belirterek, "İkinci başarımız hasta triyajında kötüleşen bir hastayı hızlıca devredebilmemiz. Burada en önemli faktör Nene Hatun Gemisi'nin önemi. Nene Hatun'da hiperbarik oksijen tedavisi bile yapılabilen -zor bir tedavidir- yerimiz var. Hasta takip ettiğimiz yataklı kurumu, laboratuvarı, acil ünitesi var. Buradan kötüleşen hastayı helikopterimizle karaya naklettik." dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun "Bu, spontane yaptığımız iş haline gelene kadar tatbikatlara devam edeceğiz." sözünü aktaran Türkdoğan, ekip olarak AFAD bünyesinde, her unsurları deneyerek, nerede hataları varsa düzelterek, tatbikatları sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

"Bir afet durumunda Ada'dan yaralı tahliyesini nasıl yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Yılmaz Aydın da senaryo gereği adada deprem sonrası bazı yaralıların kendilerine haberi geldiğini, bunun üzerine olay yerine intikal ettiklerini anlattı.

Aydın, senaryo gereğince enkazdan çıkartılarak getirilen ve kendi imkanlarıyla gelen ayaktan hastalarla beraber toplamda 20 vakayı tahliye ettiklerini söyledi.

Tatbikatın 1,5 saate yakın sürdüğünü ve en hızlı şekilde bitirildiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Her şey planladığımız gibi gitti. Hiçbir aksaklık yaşamadık. Sadece başarılı olmak değil, imkanlarımızı ne derece kullanabiliyoruz, eksikler nelerdir bunları görmek istiyoruz tatbikatlarda. Tatbikat sonucunda yapacağımız değerlendirmeyle çıkarımlarımız olacak. Nelerde eksiğiz, nelerde iyiyiz, bunları göreceğiz. Olası bir afet durumunda, adadan yaralı tahliyesini nasıl yapabiliriz, bunu değerlendireceğiz. Artılarımızı, eksilerimizi görüp, ona göre çalışmalarımıza devam edeceğiz."