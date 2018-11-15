İstanbul'da gemi tedarik sektörü ölüyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce 11 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan bu karar bir anlamda, gemi ikmal ve hizmet sektörlerinin bitmesi ve ülkenin milyarlarca dolarlık döviz kaybetmesi anlamına geliyor.

Sektörden aldığımız bilgilere göre en başta yakıt almak üzere İstanbul’da yılda yaklaşık 10-12.000 geminin durduğu, diğer mal ve hizmet alımı için duran gemilerle bu rakamın daha da arttığı belirtiliyor. Resmi EPDK kayıtlarına göre; yılda üç milyon ton yakıt satılarak, ülkemize 1.5 milyar dolar döviz kazandırılıyor. Yakıt almak için duran gemilerin ayrıca yağ su kumanya alımı, atık verme, parça tedariki, personel değişimi gibi işlerle ülkemize ciddi miktarda döviz girdisi ve katma değer kazandıran sektör aynı zamanda binlerce insana da istihdam yaratıyor.

İSTANBUL BÖLGENİN EN ÖNEMLİ İKMAL MERKEZİ

Türk boğazlarından geçen 45.000 gemi olduğu düşünüldüğünde özellikle yakıt ikmali anlamında aldığımız payı daha da artırmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde gemiler için serbest kalış süresinin 48 saatten 168 saate çıkarıldığı, böylece daha fazla gelir elde edilmesinin amaçlandığı bir dönemde alınan bu karar büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriliyor. Böyle bir dönemde gemilerin demirleyip hizmet almasını cazip olmaktan çıkaracak, armatörlere ilave ücret ve bekleme yaratacak böyle bir uygulama sektörde derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı.

Sektör mensupları; “Geçmişte de kısa bir süre bu uygulandı ve ciddi bir kaos oluştu. Bir anda yüzde 70 iş kaybı yaşanıp hızla vazgeçildi” diyerek, “Aynı şeyi yaparak farklı bir netice alınamaz, İstanbul gemi ikmal ve hizmet limanı olma durumundan uzaklaşır. Kimse bu şartlarda gemisine burada ikmal yaptırmaz. Ülkemiz ciddi oranda döviz kaybeder” şeklinde görüş belirttiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 11 Eylül 2018 tarih ve 68014 sayılı yazı ile 01 Ocak 2019’dan itibaren İstanbul demir yerlerine demirlemek için kılavuz kaptan alınması kararını sektör temsilcilerine sorduk. Aldığımız görüşler bu kararın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin acil olarak bu kararı değiştirmek için gerekeni yapmaları ülke ve sektör menfaatine olacaktır.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi

Vira Haber