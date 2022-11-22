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İstanbul'da Lodos Nedeniyle Bazı Şehir Hatlaları Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Lodos Nedeniyle Bazı Şehir Hatlaları Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.

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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

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