İstanbul’da Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi
Silivri Sahili’nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Sahili’nde bir kez daha görüntülendi. Parkköy Yalıköy Tatil Sitesi yakınlarında görülen su samuru, çevredeki tatilciler tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul, Su Samuru, Silivri, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
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