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İstanbul’da Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi

İstanbul’da Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi

Silivri Sahili’nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Sahili’nde bir kez daha görüntülendi. Parkköy Yalıköy Tatil Sitesi yakınlarında görülen su samuru, çevredeki tatilciler tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

Vira Haber 

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