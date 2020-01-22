İstanbul’da ölen kuşlara Batı Nil virüsü bulaşmış

Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, ilkbahar ve sonbaharda göç eden kuşlardan bazı viral hastalıklar bulaşabildiğini hatırlatarak, öncelikle ölen kuşlara temkinli yaklaşılmasını ve elle temas edilmemesini istedi. Göçmen kuşların yılda iki kez Türkiye üzerinden geçtiğini belirten Yılmaz " Göçmen kuşların araştırılması lazım. Viroloji ve patoloji bölümlerinde görevli yaklaşık 15 bilim insanının ortak çalıştığı araştırma projesi kapsamında Biyolog Dr. Cemal Özsemir'in de katkıları ile İstanbul'a uğrayan kuşlara tuzaklar kuruldu ve yakalanan kuşlardan örnekler alındı. Kuşlar halkalandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı. Şimdiye kadar incelemelerimizde influenza veya Usutu virüsü bulunamadı. Ölü kuşlarda Batı Nil virüsü saptadık" diye konuştu.

Usutu virüsü Avrupa ülkelerinde genelde yaygın olduğunu söylen Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, Batı Nil ateşi ve Usutu virüsünün nörolojik belirtiler çıkması halinde hastalığın ön plana çıktığını, bunun dışında kişilerin belirtileri soğuk algınlığı gibi hissettiğini belirterek "Düzelmeyen vakalarda virüs beyne yerleşmekte ve sinirsel belirtiler oluşturarak sağlık sorunu yaratmaktadır. Batı Nil ateşi ve Usutu virüsün infeksiyonlarında bunlar sıkıntılı vakalar oluyor" dedi.

“Nil virüsü ve Usutu virüsü sivrisinek ısırığından bulaşabilir”

Kuşlardan bulaşan ve hastalığa neden olan virüslerin en önemlilerinin kuş giribi, Batı Nil ateşi ve Usutu virüsü olduğunu söyleyen Yılmaz şu şekilde devam etti: Kuş gribi yakın temasla, Batı Nil ateşi virüsü ve Usutu virüsü sivrisineklerle ve kan nakilleri ile bulaşabilmektedir. Bu virüsler kuşlarla bölgeden bölgeye ve bir ülkeden diğer ülkeye, taşınabiliyor. Batı Nil veya Usutu; kuştan direkt dokunma ile elinizde yara bere yoksa bulaşabilen bir virüs değildir. Sadece kan nakilleriyle, laboratuvar iğne-aletleriyle veya yaralanmalarla olabiliyor. Ancak, kuş gribi öyle değil. Kuş gribi taşıyan kuşa direkt dokunulması halinde el ağız veya burnuna götürürse, bulaşabilir. Bu yüzden ölmüş hayvanlara temkinli yaklaşmak lazım. Zaman zaman kuşlardan örnekler alınıp, incelenmesi, hangi virüsü taşıdıkları veya hangilerini daha çok barındırdıkları, hangilerinin hangi bölge ve ülkelerde sirküle olduğunun araştırılması gerekiyor. Bu bağlamda hem göç eden canlı kuşların hem de herhangi bir yerde ölü bulunan çok sayıda kuşun ölüm nedenlerinin araştırılmasında yarar vardır. Ölüm nedenleri araştırılırken viral araştırmaların yanında toksik yani zehirleyici maddeler yönünden de araştırılması gerekir.

“Kuşlarda Batı Nil virüsü yeni değil”

İstanbul Beylidüzü ve avcılarda olan kuş ölümlerinden haberdar olduğunu ve bu kuşlardan örnekler aldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz “Fakültemize halk tarafından getirilen bazı ölü kuşlardan yaptığımız bazı çalışmalar da bulunmaktadır. Bu kuşlarda Batı Nil ateşi virüsü var. Kuşlarda Batı Nil Virüsü olması yeni bir şey değil. Şimdi, Usutu virüsünü de araştırıyoruz. Araştırmaya başladığımız Batı Nil virüsüne benzeyen, bulaşması aynı olan Usutu virüsü Avrupa'da çok yaygın.” Dedi.

Son olarak ise Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, halkın bu hastalıklar açısından bilgilendirilmesini, göçmen kuşların ve sebepsiz kuş ölümlerinin virüsler açısından test edilmesini ve kuşlarda hangi virüslerin bulunduğunun araştırılması ve halk sağlığı, hayvan sağlığı yönünden önlemler alınması gerektiği vurguladı.

Vira Haber