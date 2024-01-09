İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Deniz Ulaşımını Etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.





Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

- 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

- 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Vira Haber