İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı!
İstanbul Valiliği: İstanbul'da, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.
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İstanbul Valiliği yaptığı bir açıklamayla, İstanbul genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin açıklaması şu şekilde:
"İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."
Vira Haber
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