İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı!

İstanbul Valiliği yaptığı bir açıklamayla, İstanbul genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."

Vira Haber