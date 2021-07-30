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İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı!

İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı!

İstanbul Valiliği: İstanbul'da, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.

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İstanbul Valiliği yaptığı bir açıklamayla, İstanbul genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."

Vira Haber

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