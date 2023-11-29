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İstanbul'da Şehir Hatları Seferlerini Durdurdu

İstanbul'da Şehir Hatları Seferlerini Durdurdu

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

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Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile Boğaz'ın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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