İstanbul’da Sis Etkili Oluyor

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı

Kentte etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapılamazken, kalkışlar kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, inişlerin yedek liman olan İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, pist saat 05.45 itibarıyla önce iniş, saat 06.20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."