İstanbul’da tarihi dev liman şehri

Kadıköy Haydarpaşa'da yaklaşık iki yıl önce başlanan arkeolojik kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rayların altından çıkan dev liman şehrinde bulunan çok sayıda tarihi yapı, sikke ve iskelet, Anadolu tarihine ışık tutuyor. "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon'a ait kalıntıların gün yüzüne çıktığı kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Khalkedon tarihe ışık tutuyor

Haydarpaşa garı ve Marmaray çalışmaları sırasında kalıntılara rastlanılması üzerine bölgede 2018'in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştı. 1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Döneme ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı. 300 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar, Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, "Körler Ülkesi" olarak adlandırılan Khalkedon antik şehir tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor. Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor.

Vira Haber